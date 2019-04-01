Знаменитому эпидемиологу Валентину Покровскому - 90

Девяносто лет отмечает знаменитый ученый и врач — академик Валентин Покровский. С юбилеем его поздравил президент. Почти полвека Покровский возглавлял НИИ эпидемиологии, написал более 700 работ по различным инфекциям, разработал уникальные диагностические системы. Именно команде Покровского удалось справиться с эпидемией холеры, которая обрушилась на нашу страну в 70-х годах прошлого века.

- Она говорит: грипп, геморрагическая форма. Я говорю: так это ж сыпной тиф. Да, но в вашем учебнике написано, что сыпной тиф в Советском Союзе ликвидирован!

Ошибку молодого врача из Туркмении понять можно: авторитет Валентина Покровского был настолько велик, что проще поверить учебнику, чем своим глазам.

И правда, в 60-х сыпной тиф регистрировали крайне редко. Это — лишь одна из инфекций, которую команда ученых под руководством академика победила. Чума, холера — эпидемии ушли в прошлое. Свое первое открытие, сохранившее тысячи жизней, Валентин Иванович сделал еще совсем молодым врачом, работая в отделении менингитов.

"Я пошел на риск — начал лечить больных массивными дозами пенициллина не по инструкции", — рассказывает он.

Инфекционистом стал по любви: провожал невесту на студенческий кружок и вслед за ней увлекся борьбой с микробами. Нина стала детским врачом, а вот Валентина Ивановича постоянно отправляли в очаги эпидемий. Часто посреди ночи — секретно.

"Когда Валентина Ивановича срочно вызвали в Астрахань, а мы были на курорте в это время, договорились, что он пришлет телеграмму. Если там будет его фамилия — значит, холера", — вспоминает академик РАН, сын Валентина Покровского Вадим Покровский.

Эпидемия холеры в 70-х: умирали 30 процентов инфицированных. Страх перед болезнью был такой, что даже в жару врачи работали в противочумных костюмах.

"А я пошел так — причем бравировал, сел на постель, что не разрешается делать. На словах в это бы не поверили. Увидели, что я так вот, как есть, пришел. И заведующая отделением пошла, тоже сняла с себя противочумный костюм", — рассказывает Валентин Покровский.

Под руководством Покровского научились спасать от холеры. За эту работу он получил орден, возглавил НИИ эпидемиологии, а позже стал президентом Академии медицинских наук. И активно пропагандировал вакцинацию, предвидя возвращение кори и других побежденных болезней.

- Это преступление перед своим ребенком — не прививать его против этих инфекций!

НИИ эпидемиологии он возглавлял 47 лет, создал 11 исследовательских лабораторий, комплекс, где выпускают диагностические системы для всей страны.

"Простор для творческой деятельности он давал обширный. Он всегда позволял делать в науке то, что могло принести максимальный результат", — рассказывает академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Год назад Валентин Иванович ушел с поста директора института, но остается советником по инновациям. В 90 лет его мудрость и умение предвидеть помогают институту продолжать исследования на мировом уровне.