Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода. И это не первоапрельская шутка, соответствующий документ есть в распоряжении News.ru. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился в Минюст с предложением рассмотреть возможность разработки и внесения такой поправки в Семейный кодекс и "иные правовые акты Российской Федерации".

В документе на имя главы ведомства Александра Коновалова говорится, что закон необходимо изменить таким образом, чтобы при разводе бывшие супруги могли договариваться о допустимости дальнейшего использования совместной фамилии в юридических рамках.

"Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии", — отмечает депутат.

По его словам, многие мужчины категорически против, чтобы бывшие жены оставляли себе их фамилию, но не могут никак на это повлиять.

Об актуальности проблемы свидетельствует и то, что ежегодно количество разводов увеличивается. Так, в 2018 году в России на 967 тысяч браков пришлось 613 тысяч разводов.