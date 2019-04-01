Президент подписал закон о доплатах пенсионерам

Россиянам проиндексируют пенсию исходя из общих ежемесячных выплат. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что 1 апреля всем пенсионерам проиндексировали пенсии, но прибавка оказалась неощутимой, так как индексация повышала минимальную пенсию и одновременно сокращала надбавки до минимального прожиточного уровня, что в итоге нивелировало весь рост. На этот недостаток указал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Согласно новым поправкам, будет проиндексирована общая пенсия со всеми доплатами до минимального прожиточного уровня. Причем выплаты пенсионерам пересчитают с 1 января 2019 года.