Гимнастка Мустафина отказалась от участия в чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Алия Мустафина, победившая недавно на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Бирмингеме, решила не выступать на чемпионате Европы, который пройдет в Польше. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Алия сама отказалась от участия в чемпионате Европы, Мустафина находится не в той стадии готовности. Поэтому мы ее освободили от европейского первенства", – цитирует ТАСС Родионенко.

Также стало известно, что за национальную команду в многоборье на чемпионате Европы-2019 выступят Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Мария Пасека и Анастасия Ильянкова. Турнир пройдет в польском Щецине с 10 по 14 апреля.