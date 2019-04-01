Пассажирский самолет вернулся в Ижевск из-за хлопка в двигателе

В Ижевске самолет вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета из-за хлопка в правом двигателе.

Самолет Як-42Д, который принадлежит авиакомпании "Ижавиа", вылетел по расписанию в 11:29 по московскому времени. Сначала произошел один хлопок, а после того, как командир воздушного судна попытался перевести двигатель в рабочий режим, — повторный хлопок.

Как сообщил ТАСС директор управляющей компании авиапредприятия Александр Синельников, на малом газу самолет вернулся в аэропорт. На борту самолета находились 55 человек. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Специалисты не нашли внешних повреждений двигателя. По факту случившегося создана комиссия. Причины происшествия выясняются.