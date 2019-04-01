Самолет, в котором разбилась хозяйка S7, садился на брюхо в Домодедове

Самолет Epic-LT, при крушении которого погибла совладелец группы S7 Наталия Филева, раньше уже совершал посадку "на брюхо" в московском аэропорту Домодедово.

"Была посадка на бетонную полосу с убранным шасси. Несмотря на это, самолет был восстановлен и продолжал летать. Далеко не каждый самолет после такого испытания сможет продолжить эксплуатироваться. Это говорит об эффективности и надежности конструкции", — рассказал РИА Новости главный редактор Национального аэрокосмического журнала "Взлет" Андрей Фомин.

Шестиместный бизнес-джет Epic-LT разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). После падения машина полностью сгорела. При крушении также погиб отец Филевой Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются представители Межгосударственного авиационного комитета и Управление по расследованию авиапроисшествий Германии. Были ли на самолет установлены бортовые самописцы, пока неизвестно.