Кремль готов объяснить Зеленскому свой взгляд на Донбасс

Россия не оккупирует никаких территорий. Донбасс "отторгнут" самой Украиной. А упоминать Крым в этом контексте вообще недопустимо: тема закрыта навсегда. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского политика Владимира Зеленского, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее, кандидат в президенты Украины заявил, что если встретится с Владимиром Путиным, то потребует у него вернуть некие захваченные территории Незалежной и выплатить компенсации.

Возврат Крыма, напомнил Песков, полностью соответствует украинскому и международному законодательству.

Сейчас на Украине проходят выборы президента. По предварительным подсчетам, за Владимира Зеленского проголосовали около 30% граждан, за Петра Порошенко – 16%. Местный ЦИК уже подтвердил, что будет второй тур выборов.