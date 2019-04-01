В Башкирии машина влетела в кирпичный столб, едва не сбив пешехода. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент ДТП, произошедшего в понедельник, 1 апреля, в городе Дюртюли, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Водитель автомобиля Toyota Camry по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в забор, угодив прямиком в кирпичный столб. При этом, легковушка пронеслась в опасной близости от женщины, шедшей по тротуару.

В результате инцидента пострадал мужчина, находившийся за рулем Toyota – с многочисленными травмами его доставили в лечебное учреждение.