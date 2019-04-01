2 апреля стартует фотоконкурс "Снимай науку!", организованный телеканалом "Наука" совместно с НП "Викимедиа РУ". Лучшие из присланных работ станут иллюстрациями к статьям о науке на "Википедии".

"Снимай науку!" — конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых, студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Впервые проект был запущен телеканалом "Наука" в 2017 году — тогда его участниками стали более 200 авторов. В 2018 году конкурс объединился с российской частью международного вики-конкурса научных фото, который с 2015 года проводила "Викимедиа РУ".

Для участия в третьем сезоне конкурса созданы пять номинаций: "Люди в науке", "Микроизображения", "Нефото", "Серии" и "Наука вокруг нас". Экспертное жюри выберет в каждой из них по три победителя.

"Для "Википедии" чрезвычайно важны иллюстрации. Иногда, чтобы что-то понять, лучше один раз увидеть это своими глазами, чем сто раз прочитать. Обратите внимание, что фотографии, которые пришлют на конкурс, помогут иллюстрировать "Википедию" не только на русском языке, но еще и на 300 других языках мира. Люди со всего света смогут, благодаря вам, расширить горизонты своего знания!" — поделился Станислав Козловский, администратор русской "Википедии", кандидат психологических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, исполнительный директор "Викимедиа РУ".

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 мая на сайте проекта.