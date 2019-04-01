Учительница, уволившаяся из-за "непристойного" фото, повысит квалификацию

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова выйдет на новую работу 2 апреля. Теперь она будет преподавать в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Ожидается, что Кувшинникова займется написанием правил поведения для учителей в социальных сетях. Именно об этом ее попросил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Напомним, Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из барнаульской школы под давлением руководства. Кому-то из родителей школьников не понравились фото учительницы в закрытом купальнике и слишком коротком платье. Стоит отметить, что Кувшинникова состоит в федерации зимнего плавания "Белые медведи" и на снимках позировала как раз на фоне снега и льда.



После скандала Татьяна опасалась, что у ее сына могут возникнуть проблемы в школе. Однако мэрия Барнаула провела там проверку, которая показала, что на ребенка никто не давит.