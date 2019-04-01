Посещаемость чемпионата России по футболу выросла почти на 600 тысяч человек

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что на данный момент в чемпионате-2018/2019 посещаемость стадионов выросла почти на 600 тысяч зрителей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Продолжается тенденция к увеличению посещаемости, почти на 600 тысяч больше зрителей на трибунах в этом году, если сравнивать с прошлым сезоном​​​", – приводит слова Мейтина РИА Новости.

В чемпионате России по футболу до окончания сезона-2018/19 осталось провести 9 туров.