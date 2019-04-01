В Кировской области мотоциклист подрался с полицейским из-за средств защиты. Видео

Житель Верхнекамского района Кировской области стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" после того, как подрался с полицейским, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, 24 марта инспектор ДПС остановил мотоциклиста, передвигавшегося без средств защиты. В ходе разбирательства водитель двухколесного транспортного средства несколько раз ударил правоохранителя, после чего попытался скрыться.

В итоге дебошира задержали, в настоящее время он находится под следствием.