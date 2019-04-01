Организовавшей убийство матери, братьев и сестры Дарье Переверзевой вынесли приговор

К 16 годам заключения приговорил Московский областной суд Дарью Переверзеву, признав ее виновной в организации убийства матери, братьев и сестры. Исполнителем выступил ее возлюбленный, который ранее получил пожизненный срок.

Трагедия разыгралась 7 сентября 2014 года в подмосковном поселке Терехово — тогда в особняке сотрудницы "Роснефти" Елены Переверзевой произошел сильный пожар. Под завалами спасатели нашли тело хозяйки и ее детей. Даниле было 12 лет, двойняшкам Маше и Ване — по три года.

Дарья попыталась свалить вину на неких грабителей, которые и подожгли особняк, но криминалисты сочли ее версию надуманной, зато вплотную взялись за ее возлюбленного — 23-летнего Дмитрия Колесникова. По версии оперативников, он первоначально задушил женщину и ее старшего сына, затем переоделся, принес в дом жидкость для розжига и устроил пожар. При этом молодой человек знал, что на втором этаже здания остались маленькие дети (экспертиза установила, что они отравились угарным газом).

Колесников путался в показаниях, то отрицал, то признавал свою вину, но в марте 2018 года суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. К тому моменту вернувшаяся из Таиланда Дарья уже полтора года была под следствием в качестве предполагаемого заказчика расправы — молодые люди мечтали получить богатое наследство. Впрочем, девушка так и не дала признательных показаний.

"На допросах держалась очень спокойно, но вину отрицала. Сложилось впечатление, что это очень умная, хладнокровная и расчетливая девушка, В основу обвинения легли показания ее дедушки, других родственников и Дмитрия", — рассказал РИА Новости следователь.

В понедельник, 1 апреля, Московский областной суд приговорил Дарью Переверзеву к 16 годам в колонии с последующим ограничением свободы на один год.