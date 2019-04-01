Память погибших во время теракта в петербургском метро хотят увековечить

В вестибюле станции петербургского метро "Технологический институт-2" могут установить мемориальную доску — в память о жертвах теракта 2017 года. Он произошел 3 апреля на перегоне между двумя станциями: "Сенная площадь" — "Технологический институт". Жертвами взрыва стали 15 человек, также погиб террорист, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург".

С просьбой увековечить память погибших обратились их родственники на встрече с главой Комитета по социальной политике Александром Ржаненковым. Метрополитен уже высказался за эту инициативу.

На встрече обсуждался целый ряд важных проблем, с которыми пришлось столкнуться пострадавшим в теракте. Люди рассказали, что не всегда могут легко получить причитающееся им по закону медицинское обслуживание, пройти бесплатное санитарное лечение. Многим из них до сих пор требуется реабилитация. Александр Ржаненко пообещал выяснить, с чем связаны возникшие проблемы, помочь их разрешить, а также прояснить ситуацию с законом о статусе жертв терактов.

3 апреля в Измайловском соборе Петербурга пройдет панихида по погибшим, к станции метро "Технологический институт" принесут цветы.