Американец разнес маникюрный салон, перепутав педали

Шесть человек, в том числе ребенок, получили травмы в результате необычного ДТП в американском штате Теннесси, где пикап на полном ходу въехал в маникюрный салон. Камера наблюдения зафиксировала момент появления тяжелой машины.

Авария произошла днем в минувший четверг, 28 марта, в Мэривилле. За рулем красного Dodge находился 49-летний житель соседнего Сеймура, который, по предварительной версии, перепутал педали. На кадрах видно, как пикап ломает двери и проносится мимо клиенток маникюрного салона, после чего въезжает в магазин свадебного платья.

Помощь медиков потребовалась 10-летней девочке, четырем посетительницам салона и самому владельцу тяжелой машины.