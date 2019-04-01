Тема:
Допинг-скандалы 2 часа назад
1 апреля 201915:55
Решение по делу биатлонистки Васильевой вынесут в конце апреля
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что в конце апреля будет вынесено решение по допинговому делу российской спортсменки Маргариты Васильевой, которая трижды пропустила внесоревновательное тестирование. Ей грозит дисквалификация.
"В конце апреля будет заседание независимой антидопинговой комиссии IBU, которая рассмотрит ее дело. Тогда и будет вынесено решение", – приводит слова Драчева ТАСС.
Напомним, что 4 февраля 2019 года Васильева пропустила третий тест, неверно указав свое местонахождение для допинг-офицера.
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