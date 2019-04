Умерла русская девушка Джеймса Бонда

На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (Goldfinger) 1964 года. В этой ленте Мале снялась вместе с Шоном Коннери. У звезды были русские корни, сообщает CNN.

О смерти актрисы сообщили в официальных соцсетях "бондианы".

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7

В "Голдфингере" Тале сыграла роль подруги Бонда Тилли Мастерсон. Персонажа актрисы по сюжету фильма убил злодей Одджоб, метнувший в девушку шляпу в стальной оправе.

Несмотря на феноменальный успех картины, "Голдфингер" оказался единственным крупным проектом в биографии звезды. Мале решила вернуться к работе моделью, потому что ней не понравились ограничения личной свободы, которым актриса была вынуждена подчиняться по контракту. Кроме того, звезда не раз говорила, что ей заплатили непростительно мало за всю ту серьезную работу, которую она проделала, участвуя в съемках.

Мале призналась, что деньги, которые ей заплатили за участие в "Голдфингере", она могла меньшими усилиями заработать моделью.

Таня Мале родилась в британском Блэкпуле в семье Генри Мале и Ольги Мироновой. Таня приходилась двоюродной сестрой актрисе Хелен Миррен. Мале закончила Школу моделей Люси Клэйтон и начала работать моделью в 1957 году, когда ей исполнилось 16. Впоследствии Мале стала одной из самых узнаваемых и популярных моделей конца 1950-х и начала 1960-х годов.

Причина смерти Тани Мале не называется.

Unfortunately we must share the very sad news that our dear friend Tania Mallet has sadly passed away. She was a very classy and beautiful lady inside and out. We will cherish the memories of the infamous trips to Holland with her and Eunice. pic.twitter.com/rWENPSWPnA