В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz. Очевидцы сняли на видео последствия серьезной аварии.

ДТП произошло поло 14:30 по местному времени на углу улиц Масна и Кренова. Трамвай был пуст, а вот оказавшийся у него на пути троллейбус, напротив, был полон пассажиров. Удар был такой силы, что у обоих транспортных средств оказались смяты кабины.

Первоначально сообщалось о 40 пострадавших, однако позже медики сообщили о том, что за помощью к ним обратились 25 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Впрочем, врачи не исключают, что позже число пострадавших возрастет.

Место столкновения оцеплено полицией.