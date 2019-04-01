К администрации Рязани привезли гроб скончавшейся предпринимательницы
К администрации Рязани родные и коллеги привезли гроб с телом предпринимательницы Ирины Фокиной.
Женщина скончалась в возрасте 51 года. Родные и коллеги с плакатами остановили автомобили у административного здания Рязани.
Муж Фокиной говорит, что чиновники "гнобили" Ирину, которая занималась пассажирскими перевозками. Близкие считают, что она ушла из жизни из-за стрессов, судов и произвола чиновников, которые не давали развиваться ее бизнесу.
Люди держали в руках плакаты "Кто вернет нам нашу жену и мать?" и "Администрация Рязани угробила перевозчика".
Супруг Фокиной утверждает, что местные власти через суд прекратили деятельность ее компании "по формальным признакам, из-за чего многие люди лишились работы, а Ирина этой борьбы не выдержала и умерла.
Гроб с телом предпринимательницы они привезли к администрации для того, чтобы, по его словам, чиновники управления транспорта Рязани "увидели, что натворили".
Видео остановки траурной процессии у административного здания было размещено в СМИ и соцсетях Рязани.
Позже в комментарии РИА Новости представитель городской администрации выразил соболезнования родственникам умершей и пообещал им "всю возможную помощь" – юридическую и психологическую, но пока к ним никто не обращался.
По поводу причины лишения компании Фокиной лицензии на перевозку пассажиров, представитель администрации Рязани отметила, что на ее маршрутках отсутствовала система ГЛОНАСС.
Чиновница добавила, что "так ездить нельзя", поскольку есть Федеральный закон. "И мы его соблюдаем. Мы вынуждены подавать в суд", — пояснила собеседница агентства.
Суд же, по ее словам, и "отозвал свидетельство на право перевозки по конкретному маршруту".
В конце февраля "из-за войны могильщиков" не могла похоронить своего мужа жительница Самарской области. Тогда она в знак протеста привезла гроб с к зданию правительства Самарской области.
Этой резонансной истории 26 февраля была посвящена программа "Прямой эфир".
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