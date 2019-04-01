Звезда баскетбола посвятил свой лучший матч убитому рэперу Нипси Хасслу

Баскетболист клуба Washington Wizards Трой Браун-младший посвятил лучший матч в своей карьере рэперу из Лос-Анджелеса Нипси Хасслу, которого в ночь на первое апреля застрелили у местного магазина одежды Marathon Store. В игре против Denver Nuggets Браун-младший принес своей команде 24 очка, сообщает NBC.

Баскетболист назвал игру, в которой его клуб одержал победу над соперниками со счетом 95:90, исторической. Спортсмен никогда прежде не забивал столько голов за раз.

После игры представитель Washington Wizards опубликовал твит, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью Нипси Хассла.

"Покойся с миром, друг. Твоя музыка позволяла мне держать нос по ветру во времена, когда я хотел сдаться", — написал баскетболист.

Сам Хассл в своем последнем посте в "Твиттере", который музыкант опубликовал за несколько часов до гибели, написал "Иметь сильных врагов – это счастье".

Having strong enemies is a blessing.

— THA GREAT (@NipseyHussle) 31 марта 2019 г.

33-летний рэпер был застрелен у входа в собственный магазин одежды. Он был в толпе людей вместе с сыном. В Нипси Хассла выстрелили шесть раз, после чего он и еще два человека с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Спустя час музыкант и другие пострадавшие скончались.

О возможных причинах гибели Хассла пока ничего неизвестно. Ни один подозреваемый в совершении этого преступления также в настоящий момент не задержан.

Дебютный альбом рэпера "Victory Lap" вышел в 2018 году и принес музыканту автору номинацию на "Грэмми". В работе над релизом поучаствовали звезды рэпа Кендрик Ламар и Пи Дидди.