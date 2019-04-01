ЛДПР не признает выборы на Украине легитимными

"Фракция ЛДПР официально внесла проект постановления Госдумы о непризнании выборов на Украине", — об этом заявил Владимир Жириновский в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Лидер партии отметил, что своими действиями Петр Порошенко "наплевал" на Россию, разорвав Договор о дружбе с РФ. Он отказался пускать на выборы российских наблюдателей и журналистов и называет Российскую Федерацию страной агрессором.

По словам Владимира Жириновского, задача действующего главы государства — войти во второй тур: "У Порошенко вся власть, деньги, силовые структуры и огромный теневой сектор. Он на следующем этапе задавит всех".



Политик добавил, что украинскому лидеру выгодно сохранить свое положение. Он при власти и сделает это с помощью денег, которые даст простому народу и избирательным комиссиям. "Если Порошенко заберет голоса тех, кто не прошел во второй тур, то оставшиеся кандидаты "лягут" под него. И протоколы на 21 апреля уже готовы, что он побеждает во втором туре".

Центризбирком Украины официально объявил, что будет проведен еще один этап выборов главы государства. По итогам обработки 85,07% протоколов, лидирует актер и шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,34%. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 16,02% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 13,28%.