Белоруссия прекращает реэкспорт "санкционки" в Россию

Минск перестает быть перевалочной базой для поставок санкционной западноевропейской плодовощной продукции в России. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Она отметила, что Белоруссия прекратила сертификацию этой продукции для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Эта договоренность – итог телефонных переговоров Россельхознадзора с заместителем директора белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александром Павловичем, сообщает РИА Новости.

Прекращение сертификации прибывающей из третьих стран для растаможки плодовоовощной продукции на территории Белоруссии коснется исключительно той продукции, которая вошла в список российских ответных экономических мер в ответ на западные санкции. Такой запрет продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран.

В Россию до сих пор, по данным Россельхознадзора, продолжаются поставки белорусских яблок, выращенных в 2018 году, тогда как в 2018 году поставки урожая предыдущего года были прекращены еще в середине февраля.

Та же самая ситуация с поставкой белорусской пекинской капусты, которая, по мнению экспертов, не хранится так долго.

Россельхознадзор не исключал введение запрета на реэкспорт поступающей в Россию из Белоруссии плодоовощной продукции. Причиной этого могли стать поставки через Белоруссию санкционных продуктов и, как следствие, недоверие к системе фитосанитарной сертификации, осуществляемой белорусской службой по карантину и защите растений.