На юго-востоке Москвы пьяный собаковод натравил овчарку на полицейских

Нетрезвый мужчина напал на полицейских в Москве. Инцидент произошел на улице Судостроительной, что на юге столицы. 25-летний владелец овчарки вел себя вызывающе, на требования приехавшего наряда полиции не обращал внимания, сообщает агентство ТАСС.

Журналисты уточняют, что в момент задержания одного полицейского мужчина ударил по лицу, а на второго натравил собаку. Овчарка покусала сотрудника правоохранительных органов, он обратился в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Агрессивного владельца все-таки задержали. Его могут обвинить в уголовном преступлении – "применение насилия в отношении представителя власти".