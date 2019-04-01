Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

В День смеха МИД России в шуточной форме прокомментировали итоги первого тура президентских выборов на Украине.

На своей странице в Facebook ведомство разместило ролик под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине". В ролике под мелодию из прогноза погоды показывается сводка погоды по украинским города, в которых солнечно.

В сопроводительном тексте говорится, что из-за недопуска российских наблюдателей материалы подготовлены "по данным средств объективного контроля". "В целом все ясно", — резюмируют российские дипломаты.