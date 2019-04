Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Первой звездой был признан вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский. В четырех матчах он сумел оформить два "сухаря", в среднем отражая 96,6% бросков.

Нападающий "Детройт Ред Уингз" Тайлер Бертуцци стал второй звездой недели. Ему удалось набрать 10 (3+7) очков в четырех встречах.

Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:

⭐ @SergeiBobrovsky: 4-0-0, 1.00 GAA, .966 SV%, 2 SO

⭐⭐ @tylerbertuzzi: 3-7—10 in 4 GP, 1 OTG

⭐⭐⭐ @dkuemps35: 2-0-1, 0.65 GAA, .979 SV%, 2 SO pic.twitter.com/QRIeM9sScx