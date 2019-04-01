Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата. Первой звездой был признан вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский. В четырех матчах он сумел оформить два "сухаря", в среднем отражая 96,6% бросков.

Нападающий "Детройт Ред Уингз" Тайлер Бертуцци стал второй звездой недели. Ему удалось набрать 10 (3+7) очков в четырех встречах.

В тройке лучших хоккеистов оказался и вратарь "Аризоны Койотс" Дарси Кюмпер.