Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 апреля 201919:56

В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб

Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

"Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов", — написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин добавил, что новые площадки откроются накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб.

"10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты", — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что при выборе новых площадок учитывались разнообразные вкусы москвичей. Площадки будут размещены в разных частях города.

Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС, а стоимость останется стандартной — 350 рублей. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, лично обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru. С перечнем новых площадок можно ознакомиться в блоге Сергея Собянина.

Здесь же приводятся адреса новых площадок для регистрации брака.

Это Усадьба Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице, 23/9, строение 1. Особняк начала XIX века в стиле московского классицизма с величественными колоннами и рельефами в античном стиле. Объединенные анфиладой белоснежные залы, украшенные лепниной, создают романтическую атмосферу позапрошлого столетия.

Особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, 9, строение 1. Величественное здание конца XIX века, где бывали Блок, Брюсов и Горький. Удивительное единство стиля, белоснежные залы и парадные лестницы, спускаясь по которым проникаешься духом светских балов.

Храм Христа Спасителя на Волхонке, 15.

Москвариум на ВДНХ, строение 23 — загадочный подводный мир, где можно встретить разноцветных морских звезд, очаровательных касаток и еще 12 тысяч морских обитателей, которые подарят незабываемые эмоции и возможность погрузиться в пространства Мирового океана.

Планетарий на Садово-Кудринской улице, 5, строение 1. Здесь можно и расписаться, и увидеть Большую Медведицу и Кассиопею, помечтать о полетах к звездам – все это можно исполнить в Московском планетарии, где небесные объекты расположились прямо внутри здания. Тайны звездного неба рождают атмосферу загадки и волшебства.

Башня "Федерация" на Пресненской набережной, 12 со смотровой площадкой Панорама 360. Современный небоскреб, в котором расположена самая высокая смотровая площадка в Европе. Отсюда открывается завораживающий вид на российскую столицу.

Башня "Меркурий" (Меркури Спейс) в 1-м Красногвардейском проезде, 15. Современный деловой центр с приятным естественным освещением, глядя на который чувствуешь себя героем фантастического фильма. Это архитектура будущего, где гармонично соединились технологии и комфорт.

Стадион "Спартак" на Волоколамском шоссе, 69 — новейший спортивный комплекс под открытым небом, где недавно гремели матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Дух спортивных побед, необъятное пространство, яркое оформление – возможность почувствовать себя настоящим победителем.

Расположенный неподалеку от Воробьевых гор спортивный комплекс "Лужники" на Лужнецкой набережной, 24. Это самый вместительный стадион Восточной Европы. Отсюда улетал в 1980 году знаменитый олимпийский мишка, а в 2018 здесь состоялся финал мирового первенства по футболу.

Ресторан "Романтик" на Кутузовском проспекте, 2/1, строение 1 — светлый ресторан расположен в самой высокой точке отеля Radisson Collection Moscow в здании бывшей гостиницы "Украина". Легкий полупрозрачный тюль, белоснежные интерьеры и композиции из живых цветов создают приятную романтическую обстановку.

Останкинская телебашня на 1-й Останкинской улице, 5 — самое высокое сооружение в Европе высотой 540 метров. Стеклянный пол, открытая смотровая площадка с обзором на 70 километров вокруг. При взгляде на Москву с высоты птичьего полета действительно захватывает дух.

Библиотека Боголюбова на Существкой улице, дом 14. Мир книг, где оживают литературные персонажи, совершаются открытия и хранятся неизведанные тайны. В здании неоклассического модерна, где тяжелая мебель гармонично сочетается с легкими винтовыми лестницами, царит тишина и умиротворение.

Центр искусств Храма Христа Спасителя в цокольном этаже Храма Христа Спасителя — территория искусства в самом центре города. В загадочном полумраке расположились шедевры живописи из частных собраний. Прогуливаясь по темным коридорам, ощущаешь причастность к тайнам искусства.

Согласие-Холл на проспекте Мира, 36 строение 1 — великолепно украшенное пространство для торжественных мероприятий с элементами современного декора. Здание с панорамными окнами в центре Москвы идеально подходит для торжественной церемонии.

Театр "Школа современной пьесы" на Неглинной улице, 29, строение 1. Настоящие театральные подмостки, красный занавес и позолоченная лепнина на потолке. Здесь ставят спектакли по текстам Гришковца, Улицкой и Быкова. "Школа современный пьесы" – это место, где архитектура XIX столетия сочетается со свободолюбивым духом наших дней.

Ресторан "Карлсон" на Овчинниковской набережной, 20, строение 1 — ресторан авторской кухни на крыше бизнес-центра Central City Tower с панорамным видом на Кремль и Замоскворечье. Вечнозеленые растения и плетеные корзины, украшающие зал, создают уютную семейную атмосферу.

Дом торжеств "Сафиса" на Воробьевском шоссе, 2Б — настоящий дворец с мраморными полами, золочеными лестницами и хрустальными люстрами. Роскошный балкон и красная дорожка – пространство для тех, кто мечтает ощутить себя королевой.

Особняк на Волхонке в Большом Знаменском переулке, 2, строение 3 — удивительное место в центре столицы, где гармонично сочетаются история и современность. Окруженный зеленым сквером особняк уже в XVIII веке распахивал свои двери для торжественных приемов и светских вечеров. Величественные интерьеры бальных залов и парадные лестницы станут прекрасным оформлением праздника.

Дом музыки на Космодамианская набережной, 52, строение 8 — круглое стеклянное здание с видом на Москву-реку и Новоспасский монастырь. От прозрачных фасадов, сквозь которые струится солнечный свет, и поражающего современным архитектурным решением интерьера невозможно оторвать взгляд, а наполняющие все вокруг звуки музыки так и манят закружиться в танце.

Royal Studio на Малой Ордынке,14. Это белоснежные залы особняка Royal на Малой Ордынке наполнены духом аристократизма. Массивные люстры, панорамные окна и лепнина создают торжественную атмосферу – идеальное место для регистрации брака.

Выбор за вами.

Сейчас

19:34

Гибель Натальи Филевой: возбуждено уголовное дело

17:51

Белоруссия прекращает реэкспорт "санкционки" в Россию

17:08

В Саранске дом обрушился на рабочих. Есть жертвы

15:52

Бывший глава ВЭБа стал гендиректором "Росгеологии"

13:51

На юго-востоке Москвы под землю провалилась остановка

13:44

Пассажирский самолет вернулся в Ижевск из-за хлопка в двигателе

13:33

Президент подписал закон о доплатах пенсионерам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

СK возбудил уголовное дело по факту гибели совладелицы компании S7

СK возбудил уголовное дело по факту гибели совладелицы компании S7

52 минуты назад
Сотрудник МЧС прокомментировал смерть рабочих в Саранске. Видео

Сотрудник МЧС прокомментировал смерть рабочих в Саранске. Видео

2 часа назад
Подсчитано 85% бюллетеней: Зеленский - в лидерах

Подсчитано 85% бюллетеней: Зеленский - в лидерах

3 часа назад
Белоруссия прекращает реэкспорт "санкционки" в Россию

Белоруссия прекращает реэкспорт "санкционки" в Россию

2 часа назад
Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

2 часа назад
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном

Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном

2 часа назад
Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

7 часов назад
Вера Алентова откровенно рассказала о причинах развода с Владимиром Меньшовым

Вера Алентова откровенно рассказала о причинах развода с Владимиром Меньшовым

6 часов назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

12 часов назад
Топ-10 самых дорогих похищенных картин

Топ-10 самых дорогих похищенных картин

8 часов назад
От 60-ти и старше: две трети россиян не могут жить без юмора

От 60-ти и старше: две трети россиян не могут жить без юмора

9 часов назад
На юго-востоке Москвы пьяный собаковод натравил овчарку на полицейских

На юго-востоке Москвы пьяный собаковод натравил овчарку на полицейских

2 часа назад
К администрации Рязани привезли гроб скончавшейся предпринимательницы

К администрации Рязани привезли гроб скончавшейся предпринимательницы

4 часа назад
"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

5 часов назад
Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite

Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite

1 час назад
Жертвами урагана в Непале стали десятки человек

Жертвами урагана в Непале стали десятки человек

1 час назад
Эксперты посчитали все дизельные машины в России и... прослезились

Эксперты посчитали все дизельные машины в России и... прослезились

2 часа назад
МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

2 часа назад
В России начались продажи нового Nissan Qashqai

В России начались продажи нового Nissan Qashqai

3 часа назад
В Москве во время рейда задержаны 18 таксистов, находившихся в розыске

В Москве во время рейда задержаны 18 таксистов, находившихся в розыске

3 часа назад
Следователи: власти Саудовской Аравии взломали телефон главы Amazon

Следователи: власти Саудовской Аравии взломали телефон главы Amazon

4 часа назад
Бывший глава ВЭБа стал гендиректором "Росгеологии"

Бывший глава ВЭБа стал гендиректором "Росгеологии"

4 часа назад
В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

4 часа назад
Умерла русская девушка Джеймса Бонда

Умерла русская девушка Джеймса Бонда

5 часов назад
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее, чем считалось ранее

Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее, чем считалось ранее

5 часов назад
Организовавшей убийство матери, братьев и сестры Дарье Переверзевой вынесли приговор

Организовавшей убийство матери, братьев и сестры Дарье Переверзевой вынесли приговор

5 часов назад
Учительница, уволившаяся из-за "непристойного" фото, повысит квалификацию

Учительница, уволившаяся из-за "непристойного" фото, повысит квалификацию

5 часов назад
Кремль готов объяснить Зеленскому свой взгляд на Донбасс

Кремль готов объяснить Зеленскому свой взгляд на Донбасс

6 часов назад
В Башкирии машина влетела в кирпичный столб, едва не сбив пешехода. Видео

В Башкирии машина влетела в кирпичный столб, едва не сбив пешехода. Видео

6 часов назад
На юго-востоке Москвы под землю провалилась остановка

На юго-востоке Москвы под землю провалилась остановка

6 часов назад
Президент подписал закон о доплатах пенсионерам

Президент подписал закон о доплатах пенсионерам

6 часов назад
Зима пришла: HBO выпустила стратегию по "Игре Престолов"

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по "Игре Престолов"

7 часов назад
Пассажирский самолет вернулся в Ижевск из-за хлопка в двигателе

Пассажирский самолет вернулся в Ижевск из-за хлопка в двигателе

7 часов назад
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

7 часов назад
ГИБДД собирается усилить контроль за автошколами

ГИБДД собирается усилить контроль за автошколами

7 часов назад
Девочка разбила голову в батутном центре в Стерлитамаке

Девочка разбила голову в батутном центре в Стерлитамаке

8 часов назад
Созданы противозачаточные ювелирные украшения

Созданы противозачаточные ювелирные украшения

8 часов назад
Свадьба на Останкинской башне: в Москве расширен перечень мест для брачных церемоний

Свадьба на Останкинской башне: в Москве расширен перечень мест для брачных церемоний

8 часов назад
Депутаты Рады теперь будут драться не в зале, а на ринге

Депутаты Рады теперь будут драться не в зале, а на ринге

9 часов назад
Выборы на Украине: Порошенко готов идти по трупам

Выборы на Украине: Порошенко готов идти по трупам

9 часов назад
Остаться в живых в раздавленном всмятку автомобиле? Бывает и такое

Остаться в живых в раздавленном всмятку автомобиле? Бывает и такое

10 часов назад
Илон Маск записал рэп, посвящённый погибшей горилле

Илон Маск записал рэп, посвящённый погибшей горилле

10 часов назад
Как улучшить настроение всего за 12 минут

Как улучшить настроение всего за 12 минут

10 часов назад
"Почему я вижу эту запись?" У Facebook теперь есть ответ

"Почему я вижу эту запись?" У Facebook теперь есть ответ

10 часов назад
Сворачивая бизнес в России, Ford выплатит сотни миллионов долларов отступных

Сворачивая бизнес в России, Ford выплатит сотни миллионов долларов отступных

11 часов назад
10 советских мультфильмов, основанных на книгах Чуковского

10 советских мультфильмов, основанных на книгах Чуковского

11 часов назад