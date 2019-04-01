В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб
Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.
"Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов", — написал Сергей Собянин.
Сергей Собянин добавил, что новые площадки откроются накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб.
"10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты", — отметил мэр Москвы.
Сергей Собянин подчеркнул, что при выборе новых площадок учитывались разнообразные вкусы москвичей. Площадки будут размещены в разных частях города.
Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС, а стоимость останется стандартной — 350 рублей. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, лично обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru. С перечнем новых площадок можно ознакомиться в блоге Сергея Собянина.
Здесь же приводятся адреса новых площадок для регистрации брака.
Это Усадьба Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице, 23/9, строение 1. Особняк начала XIX века в стиле московского классицизма с величественными колоннами и рельефами в античном стиле. Объединенные анфиладой белоснежные залы, украшенные лепниной, создают романтическую атмосферу позапрошлого столетия.
Особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, 9, строение 1. Величественное здание конца XIX века, где бывали Блок, Брюсов и Горький. Удивительное единство стиля, белоснежные залы и парадные лестницы, спускаясь по которым проникаешься духом светских балов.
Храм Христа Спасителя на Волхонке, 15.
Москвариум на ВДНХ, строение 23 — загадочный подводный мир, где можно встретить разноцветных морских звезд, очаровательных касаток и еще 12 тысяч морских обитателей, которые подарят незабываемые эмоции и возможность погрузиться в пространства Мирового океана.
Планетарий на Садово-Кудринской улице, 5, строение 1. Здесь можно и расписаться, и увидеть Большую Медведицу и Кассиопею, помечтать о полетах к звездам – все это можно исполнить в Московском планетарии, где небесные объекты расположились прямо внутри здания. Тайны звездного неба рождают атмосферу загадки и волшебства.
Башня "Федерация" на Пресненской набережной, 12 со смотровой площадкой Панорама 360. Современный небоскреб, в котором расположена самая высокая смотровая площадка в Европе. Отсюда открывается завораживающий вид на российскую столицу.
Башня "Меркурий" (Меркури Спейс) в 1-м Красногвардейском проезде, 15. Современный деловой центр с приятным естественным освещением, глядя на который чувствуешь себя героем фантастического фильма. Это архитектура будущего, где гармонично соединились технологии и комфорт.
Стадион "Спартак" на Волоколамском шоссе, 69 — новейший спортивный комплекс под открытым небом, где недавно гремели матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Дух спортивных побед, необъятное пространство, яркое оформление – возможность почувствовать себя настоящим победителем.
Расположенный неподалеку от Воробьевых гор спортивный комплекс "Лужники" на Лужнецкой набережной, 24. Это самый вместительный стадион Восточной Европы. Отсюда улетал в 1980 году знаменитый олимпийский мишка, а в 2018 здесь состоялся финал мирового первенства по футболу.
Ресторан "Романтик" на Кутузовском проспекте, 2/1, строение 1 — светлый ресторан расположен в самой высокой точке отеля Radisson Collection Moscow в здании бывшей гостиницы "Украина". Легкий полупрозрачный тюль, белоснежные интерьеры и композиции из живых цветов создают приятную романтическую обстановку.
Останкинская телебашня на 1-й Останкинской улице, 5 — самое высокое сооружение в Европе высотой 540 метров. Стеклянный пол, открытая смотровая площадка с обзором на 70 километров вокруг. При взгляде на Москву с высоты птичьего полета действительно захватывает дух.
Библиотека Боголюбова на Существкой улице, дом 14. Мир книг, где оживают литературные персонажи, совершаются открытия и хранятся неизведанные тайны. В здании неоклассического модерна, где тяжелая мебель гармонично сочетается с легкими винтовыми лестницами, царит тишина и умиротворение.
Центр искусств Храма Христа Спасителя в цокольном этаже Храма Христа Спасителя — территория искусства в самом центре города. В загадочном полумраке расположились шедевры живописи из частных собраний. Прогуливаясь по темным коридорам, ощущаешь причастность к тайнам искусства.
Согласие-Холл на проспекте Мира, 36 строение 1 — великолепно украшенное пространство для торжественных мероприятий с элементами современного декора. Здание с панорамными окнами в центре Москвы идеально подходит для торжественной церемонии.
Театр "Школа современной пьесы" на Неглинной улице, 29, строение 1. Настоящие театральные подмостки, красный занавес и позолоченная лепнина на потолке. Здесь ставят спектакли по текстам Гришковца, Улицкой и Быкова. "Школа современный пьесы" – это место, где архитектура XIX столетия сочетается со свободолюбивым духом наших дней.
Ресторан "Карлсон" на Овчинниковской набережной, 20, строение 1 — ресторан авторской кухни на крыше бизнес-центра Central City Tower с панорамным видом на Кремль и Замоскворечье. Вечнозеленые растения и плетеные корзины, украшающие зал, создают уютную семейную атмосферу.
Дом торжеств "Сафиса" на Воробьевском шоссе, 2Б — настоящий дворец с мраморными полами, золочеными лестницами и хрустальными люстрами. Роскошный балкон и красная дорожка – пространство для тех, кто мечтает ощутить себя королевой.
Особняк на Волхонке в Большом Знаменском переулке, 2, строение 3 — удивительное место в центре столицы, где гармонично сочетаются история и современность. Окруженный зеленым сквером особняк уже в XVIII веке распахивал свои двери для торжественных приемов и светских вечеров. Величественные интерьеры бальных залов и парадные лестницы станут прекрасным оформлением праздника.
Дом музыки на Космодамианская набережной, 52, строение 8 — круглое стеклянное здание с видом на Москву-реку и Новоспасский монастырь. От прозрачных фасадов, сквозь которые струится солнечный свет, и поражающего современным архитектурным решением интерьера невозможно оторвать взгляд, а наполняющие все вокруг звуки музыки так и манят закружиться в танце.
Royal Studio на Малой Ордынке,14. Это белоснежные залы особняка Royal на Малой Ордынке наполнены духом аристократизма. Массивные люстры, панорамные окна и лепнина создают торжественную атмосферу – идеальное место для регистрации брака.
Выбор за вами.
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