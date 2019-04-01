Турецкий хавбек Юндер нарасхват в футбольных топ-клубах Европы

Атакующий полузащитник клуба итальянской Серии "А" "Рома" турок Дженгиз Юндер попал в сферу интересов мадридского "Реала". Ранее сообщалось, что 21-летним хавбеком интересуются также английские "Манчестер Юанйтед", "Арсенал", Тоттенхэм", немецкая "Бавария" и испанская "Севилья".

Юндер перебрался в команду из столицы Италии два года назад из турецкого клуба "Истанбул Башакшехир". Его контракт обошелся "волкам" в 15 млн евро и заканчивается летом 2022 года, напоминает портал Fotomac. На сегодняшний день инсайдеры считают, что стоимость турецкого футболиста выросла до 40-50 млн евро.