Турист из США попытался украсть железнодорожный костыль из музея Освенцима

На территории музея Освенцима в Польше задержали 37-летнего туриста из США. Он попытался украсть артефакт, представлявший собой железный костыль для крепления рельс к шпале. Неназванному мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Independent.

В настоящий момент уголовное дело на мужчину еще не заведено. Он пока находится на свободе. Американец свою вину не отрицает.

Это далеко не первая попытка украсть артефакты из Освенцима. К примеру, в 2009 году шведский турист не только унес с собой, но и распилил табличку со знаменитой надписью "Arbeit macht frei" ("Работа освобождает").

Вора приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

В 1947 году бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау или Освенцим был

переоборудован в музей. В 1979 году его включили в список Всемирного наследия Юнеско.