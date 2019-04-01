Путешествие в потусторонний мир: москвич сломал позвоночник на опасном квесте

Как показывает практика, посещение любого аттракциона может закончиться трагически из-за халатности владельцев. Так житель Москвы Сергей Ермолаев сломал позвоночник во время прохождения квеста. И за последние дни лишь в столице сразу несколько подобных ЧП. Почему коммерсанты не только не обеспечивают безопасность клиентов, но и отказываются компенсировать лечение?

"Колено я ушиб. В момент приземления на колено раздался хруст", — поясняет пострадавший.

Он думал: хрустит колено, но хрустели позвонки. Театрализованное путешествие с препятствиями по цехам бывшего "Электрозавода" в Москве для Сергея закончилось больницей. Говорит, травму получил в момент падения с конвейерной ленты.

"Амуниция и обязательно держать руки скрещёнными на груди — это важное условие этого квеста. Падение в поролон с высоты полутора метров — высший пилотаж... Наверное", — уже не так уверен Сергей Ермолаев.

Сергею, в отличие от нас, не повезло. Диагноз — перелом позвоночника. Трюк был предусмотрен сценарием игры, но ЧП, как уверяет пострадавший, в планы организаторов не входило.

"Сказали "до свидания", проводили до двери. И дальше мы уже сами. Не было вызвано скорой, не оказана никакая дополнительная помощь. Единственное, вернули стоимость игры", — отмечает пострадавший Сергей Ермолаев.

На игру с интригующим названием "Белый шум" Сергей пришел с друзьями. Хотели развлечься. О последствиях никто не подумал.

"Основная проблема была в том, что падение происходило в полной темноте, и человек, падающий в этой темноте, не успевал сгруппироваться и как-то отреагировать на момент приземления", — поясняет очевидец произошедшего Арсений Чевтайкин.

Когда грянул скандал, организаторы связались с пострадавшим: предложили, так сказать, компенсировать неприятный осадок бесплатным абонементом. Сергей такую компенсацию назвал неудачной шуткой. С предпринимателей потребовал полмиллиона рублей. Те заявили, что клиент их пытается шантажировать.

"Для того, чтобы вернуть всю сумму, которую потребовал господин Ермолаев, мне нужно не работать год, оставить без еды, значит, свою супругу, своих детей. И возмещать моральный вред, так сказать, пострадавшему. На это, конечно, мы пойти не можем", — подчеркнул администратор квеста Евгений Антонов.

По словам специалистов, организация экстремального отдыха сейчас весьма прибыльный бизнес. Острые ощущения за один заход приносят предпринимателям стабильный доход, при этом затраты на организацию действа, как правило, невелики.

"Выручка в Москве может составлять до полумиллиона рублей, в регионах — кратно, соответственно, меньше: где-то 150-250 тысяч рублей", — считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Конфликты во время таких игр для взрослых происходят все чаще. Фраза о том, что клиент всегда прав, не работает.

"Она не сгибается. Вот, если эта здоровая, то это тот максимум, который я могу согнуть", — показывает забинтованную ногу еще одна пострадавшая на квесте.

Наталья хотела острых ощущений, а получила острую боль! Нога не сгибается, колено постоянно ноет, ходить получается с трудом.

Травма — результат путешествия в потусторонний мир. Ненастоящего, конечно. По сюжету интерактивной игры действо происходило в кромешной темноте. Наталья споткнулась о бутафорскую могильную плиту.

"Была сразу боль. Кричала: помогите встать, я не могу встать самостоятельно. Игру остановили не сразу", — рассказывает пострадавшая Наталья Гранковская.

Девушка сначала думала, что это обычный ушиб, но все оказалось гораздо серьезнее. Врачи диагностировали повреждение коленного сустава. Впереди длительное лечение и дорогостоящая операция. Ответ от организаторов развлечения оптимизма не внушает.

Реальный разговор с устроителями виртуального вояжа в мир мертвых у Натальи почему-то не получается.

"Я пострадала на вашем мероприятии", — рассказывает им Наталья.

"А может, вы не у нас пострадали на мероприятии. Может, у вас был сломан мениск, и вы хотели денег, пошли и сделали так?!" – предполагают устроители путешествия в загробный мир.

На просьбу приоткрыть ворота потустороннего мира и показать, насколько соблюдена там техника безопасности, организаторы ответили отказом. Дескать, своих клиентов они предупреждают, что это развлечение не для слабонервных, потому вернутся смогут не все...

В советское время молодежь развлекалась иначе. Вот юноши и девушки играют в зарницу. Сегодня некоторые эксперты ее называют подобием современного квеста.

"И вот уже противник уничтожен. Игра окончена", — напоминают историческую игру организаторы.

Популярное слово "квест" в русский язык вошло в начале двухтысячных. Ранее подобные развлечения проходили исключительно в компьютерной реальности. Но геймерам это вскоре наскучило, и игровая индустрия вышла на новый уровень.

Один из первых квестов в США: участники выполняют интеллектуальные задания в пределах одной комнаты, ищут предметы, разгадывают головоломки. На все про все — 30 минут.

"Это определённо улучшает командную работу. Не думала, что здесь будет так весело", — делится своими впечатлениями от игры американка.

На территории России первый квест прошел сравнительно недавно – в 2013 году. Специальная комната в столичной промзоне была оформлена в стиле психиатрической больницы и обошлась коммерсантам почти в полтора миллиона рублей. Затраты окупились сполна. Несмотря на то, что организаторы практически не вкладывались в рекламу.

Сценарий современных квестов — с претензией на креатив. Антураж соответствующий: кромешная тьма, зловещая музыка... По мнению психологов, многим просто необходимо пощекотать нервы.

"У человека имеется огромное желание протестировать собственные способности, протестировать собственный характер. А смогу ли я я пройти эти задачи, а смогу ли я выполнить этот тест, поставленный квестом? – задает вопросы игроков психолог Хельга Александрова. — Плюс ко всему, в процессе квестов происходит мощная эмоциональная и психологическая разрядка".

Без происшествий, однако, не обходится.

В 2017 году в Москве во время квеста в одном из заведений под участниками провалился пол. В сценарий это не входило.

"В эту дырку туда мы и упали", — рассказывает пострадавший.

Пролетев шесть метров, участники приземлились на бетон. Результат — переломы, ушибы и ссадины.

Другой случай: в Москве во время игр для взрослых актер в образе маньяка-убийцы чересчур вжился в роль — ударил настоящим топором одного из посетителей. Разорванное ухо пришлось зашивать медикам. Следователи возбудили дело. Но привлечь кого-либо к ответственности оказалось непросто — по договорам клиенты знали, на что шли.

"Мы здесь просто пугаем, развлекаем людей, мы не занимаемся тем, что контактируем с ними, бьем их или трогаем", — категорически заявляют устроители экстремальных испытаний для игроков.

Самый страшный случай в истории квестов случился в Польше. В начале этого года во время игры вспыхнул пожар. Погибли пятеро, среди них подростки.

ЧП, однако, не останавливают желающих. Этим и пользуются предприниматели. Сфера современного экстрима пока в тени надзорных органов. Пострадавшие москвичи Сергей Ермолаев и Наталья Гранковская считают, что это неправильно. Свои права намерены защитить в суде. Говорят, только так можно заставить организаторов подумать о безопасности участников, чтобы впредь не допустить неприятных последствий.