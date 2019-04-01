Мику Джаггеру сделают операцию на сердце

Операция по замене искусственного сердечного клапана должна быть проведена на этой неделе в Нью-Йорке 75-летнему вокалисту рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал новостной портал Drudge Report.

В свою очередь, музыкант известил поклонников, что The Rolling Stones, которая должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах США и Канады, отложила концертный тур.

Легендарная британская группа была образована почти 57 лет назад и 60-е годы была главным конкурентом группы The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, коллектив не распался и продолжает выпускать новые альбомы и гастролировать.