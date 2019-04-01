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1 апреля 201922:25

Пламя охватило заброшенный завод в Калининградской области

Валерий Матыцин/ТАСС

Заброшенное пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель экстренных служб региона​​​.

В МЧС России уточнили, что изначально загорелись деревянные поддоны для грузов, затем пламя перекинулось на здание бывшего деревообрабатывающего комбината. По предварительным данным, пострадавших нет, борьбу с огнем ведут более 50 пожарных и 10 единиц техники.

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