Обработано 95 процентов бюллетеней: Зеленский впереди, но ситуация абсурдная

ЦИК Украины обработал 95 процентов избирательных бюллетеней. По итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский, набравший 20,24 процента голосов. Но ситуация сложилась абсурдная, считает эксперт и журналист Андрей Бабицкий.

Дело в том, что лидерство Зеленского – результат протестного голосования. Он показывает, что граждане Украины негативно относятся ко всем остальным кандидатам, передает РИА Новости. "Из слепой ненависти к ним люди готовы были сжечь свои голоса просто в топки", — говорит Бабицкий. Он добавляет, что украинцы отдали свои голоса кандидату, который, по сути, даже не является политиком. Он также напоминает, что Зеленский – ставленник олигарха Игоря Коломойского.

Действующий президент Петр Порошенко получил 15,94 процента голосов, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — 13,39 процента. Оппозиционер Юрий Бойко получил 11,58 процента голосов. Второй тур выборов состоится 21 апреля.