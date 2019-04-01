В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины

В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек. Сообщается, что убийца скрылся на черном автомобиле, передает РИА Новости.

Раненый госпитализирован. На месте ЧП работают правоохранители. Ведется поиск убийцы.