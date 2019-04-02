На столичном стадионе "Динамо" приступили к замене газона

На столичном стадионе "Динамо", который должен был быть открыт после реконструкции 10 марта матчем "Динамо" – "Спартак" продолжаются страсти с обновлением зеленого покрытия. Работники арены приступили к замене газона, и теперь новой датой возможного проведения первого матча на ней называется май.

"Мы приступили к смене газона на футбольном стадионе. Обязательно будем держать вас в курсе по дальнейшим этапам перепрошивки", – сообщает официальный аккаунт "ВТБ Арены" в социальной сети Instagram. Комиссия Российского футбольного союза и премьер-лиги в феврале не приняла поляну стадиона. Тогда прогнозы были пессимистические: эксперты считали, что новый газон будет готов не ранее сентября.