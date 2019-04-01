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1 апреля 201923:32

США прекращают поставки в Турцию оборудования по F-35 из-за покупки С-400

United States Department of Defense

Соединенные Штаты Америки приняли решение о прекращении поставки Турции материалов для F-35. Об этом заявил Пентагон. Министерство обороны США требует от Турецкой республики "безусловного отказа" от российских С-400.

Турция планировала приобретение не менее ста F-35 Lightining II, напоминает РИА Новости. Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой Соединенных Штатов, к которой Турция присоединилась в 2002 году. Ранее Конгресс США заявлял, что вынужден будет приостановить поставку истребителей в Турцию в связи с планами Анкары приобрести ЗРК С-400.

Некоторое время назад на предприятии американской корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (штат Техас) прошла церемония передачи первых двух истребителей F-35 Турции. По словам представителя секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики, самолеты, переданные Анкаре, останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

Контракт на поставку Турции ЗРК С-400, заключенный в 2017 году, стал причиной дипломатических трений между Вашингтоном и Анкарой. Штаты требуют от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов С-400 в пользу американского ЗРК Patriot. Однако власти Турции заняли твердую позицию в этом вопросе и не планируют отказываться от приобретения С-400 даже при покупке Patriot. По мнению администрации президента Эрдогана, эти темы не связаны между собой.

Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция будет оплачивать самостоятельно, часть – за счет российского кредита. Как отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, С-400 начнут устанавливать в Турции в октябре текущего года.

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