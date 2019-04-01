Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга.

При этом до конца апреля Белоруссия может также получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов, поскольку она выполнила все условия фонда.

Как отметил Силуанов, в настоящее время проводятся процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

По словам министра финансов, до конца месяца Белоруссия может получить седьмой транш, который предназначен для обеспечения сбалансированности бюджета.

В марте текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск потерял 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли в 2015 году.

Налоговый маневр в нефтяной сфере, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставки налога на ее добычу, — один из спорных вопросов для Москвы и Минска. У Белоруссии возникли дополнительные издержки из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты, передает РИА Новости.