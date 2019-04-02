Глава МИД Германии не смог попасть на заседание Совбеза из-за поломки самолета

Глава МИД Германии Хайко Маас не попал на Совет безопасности ООН из-за поломки самолета. После приземления в Нью-Йорке обнаружились проблемы с шасси, и лайнер не смог самостоятельно вырулить на стоянку.

Это уже шестой такой случай в немецком правительстве за полгода, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее Ангела Меркель дважды не смогла улететь вовремя. В том числе опоздала на саммит G20. Похожие проблемы были у президента Германии и министра экономического развития страны.