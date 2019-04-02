Чижов: Европа с опасением отнеслась к итогам "трагических" выборов Украины

В Европе к итогам первого тура на Украине отнеслись с опасением, рассказал телеканалу "Россия 24" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Я могу процитировать заголовок австрийской газеты — "Трагические выборы Украины". Думаю, этим многое сказано, — заявил Чижов. — Что касается тех личностей, которые вышли во второй тур, то здесь это мало кого удивило, но не значит, что многих порадовало. О дальнейшей судьбе Украины здешние эксперты и наблюдатели не могут не задуматься. Некоторые, например, считают, что факт того, что проводится второй тур, – это уже как бы знак демократичности всего процесса. А вот то, что миллионы людей действительно практически отстранены от участия в выборах… Наверное, эта задача в первую очередь ОБСЕ и прочих наблюдателей, которых, за исключением российских, на выборах было несколько сотен".