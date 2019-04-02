На Корсике радикалы встрчают Макрона серией взрывов

На французском острове Корсика перед визитом Макрона возле здания казначейства обнаружили два взрывных устройства. Местные СМИ сообщают: такими методами действуют радикалы, которые требуют отделения Корсики от Франции.

На острове после сообщений о визите Макрона уже сработали шесть бомб, передает телеканал "Россия 24". Экстремисты взрывают виллы богатых французов, которые используют Корсику в качестве летней резиденции. Пока никто серьезно не пострадал.