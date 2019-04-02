Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли

В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четыре человека. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как уточняется, пожар в пятиэтажном кирпичном доме на проспекте Победы вспыхнул рано утром 2 апреля. Загорелась двухкомнатная квартира. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили в квартире тела троих мужчин и одну женщину, которая была еще жива. Позднее она также скончалась.

Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Из подъезда были эвакуированы несколько жильцов, передает агентство "Интерфакс". Помочь врачей им не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Гспожнадзора и Следственного комитета РФ проводят проверку по факту случившегося.