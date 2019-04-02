Гуцериев прокомментировал сообщения о своем побеге из России, назвав их провокацией

В компании Михаила Гуцериева "Сафмар" назвали провокацией утверждения об отъезде бизнесмена из России.

Распространение фейков расценили как травлю, инициированную конкурентами, передает телеканал "Россия 24". Ранее появились сообщения, что предприниматель якобы уехал из страны, опасаясь ареста за неуплату налогов.

Вот как прокомментировал ситуацию сам главный акционер ПФГ "Сафмар"Михаил Гуцериев:

"Я никуда не сбежал, сбегают воры, преступники с места преступления. Я никуда не бежал, я здесь, в своем кабинете нахожусь, в офисе. Выходит закон об уголовной ответственности за фейки, президент подписывает. Задерживают Ишаева, задерживают Абызова. И через три дня появляется информация, что я сбежал из страны, боясь ареста. Конечно, это против меня, в первую очередь. И одновременно – нервозная обстановка в обществе. Потому что задерживают предпринимателей и бизнесменов, арестовывают. В России жить уже опасно, невозможно.

Причем что меня удивляет – это через сайт Собчак, а его смотрят. Это пошло специально. Все это подхватывается, и я вынужден был. Я не реагировал. Я думал, что это все закончится на уровне этих помоечных сайтов. А когда это появилось уже на федеральном канале ТВЦ, я понял, что это серьезно, что люди могут в это поверить.

Поэтому я вынужден был обратиться к общественности и заявить, что это фейк, неправда, очередная грязь, недобросовестная коррумпированная журналистика. А информация серьезная, потому что мне сразу начали звонить родственники. У меня есть родственники, которые лежат в больнице, одному родственнику стало плохо. Начали звонить банкиры, к которым я имею отношение, начали звонить западные банкиры. Начали звонить с биржи: "Правда ли, что Гуцериева преследуют?" Это какое-то безобразие. Это провокация просто, вот и все".