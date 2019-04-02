Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны. Решение инстанция вынесла в понедельник, 1 апреля.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля он приехал в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи.

В течение недели Хуан Гуайдо посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу, передает телеканал "Россия 24".