Скандал с клипом Rammstein: Берлин считает, что группа "перешла красную линию"

Центральный совет евреев в Германии пригласил группу Rammstein посетить мемориал в Дахау. Ранее вокруг клипа группы на песню Deutschland разразился громкий скандал. На видео музыканты в полосатых робах стоят под виселицами, передает телеканал "Россия 24".

После публикации клипа в Берлине заявили, что Rammstein "перешли красную линию", а использовать страдания миллионов людей в развлекательных целях или для продаж нового альбома недопустимо.