Мэр итальянского Турина получила конверт с бомбой

Мэр итальянского города Турин Кьяра Аппендино получила по почте конверт с самодельным взрывным устройством. Посылка, направленная на имя мэра, показалась подозрительной и была проверена специалистами, которые затем обезвредили бомбу. Полиция начала расследование, передает ТАСС.

Предполагается, что посылку прислали анархисты, связанные с социальным центром "левой" молодежи. Этот центр 7 февраля был закрыт по распоряжению мэрии.

Политики Италии назвали инцидент "серьезным происшествием террористического толка" и выразили солидарность мэру Турина.