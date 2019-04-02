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2 апреля 201903:01

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что с каждым часом агентство узнает о все большем количестве обломков.

Он уточнил, что экипажу станции ничего не грозит, передает РИА Новости. В случае необходимости NASA сможет маневрировать МКС. Брайденстайн считает, что такая ситуация маловероятна.

Неделей ранее Индия заявила, что ей удалось сбить с помощью ракеты спутник на орбите. Премьер-министр Нарендра Моди назвал испытания "историческими" и подчеркнул, что подобные достижения до этого были лишь у США, России и Китая.

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