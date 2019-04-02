Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Владимир Колокольцев и сопровождающие его лица прибыли в Пхеньян в понедельник, 1 апреля, передает РИА Новости.

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС. 25 марта руководитель группы дружбы Совета Федерации и корейского парламента Олег Мельниченко сообщил, что визит в Россию может состояться уже в ближайшее время. Ранее информационное агентство Yonhap сообщало о визите чиновника Северной Кореи в Москву с целью подготовки визита Ким Чен Ына в РФ.

Также южнокорейские СМИ утверждали, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться поддержкой после саммита с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Ханое. Как уточняется, в марте дипломаты из Северной Кореи уже трижды приезжали в Москву.