Бывшего вице-президента США Байдена снова обвинили в неподобающем поведении

Эми Лаппос, экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса, заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден повел себя неподобающим образом – он прикоснулся к Эми и "потерся с ней носами". Об этом сообщило издание Hartford Courant.

Женщина рассказала, что инцидент произошел в 2009 году во время мероприятия по сбору средств в Гринвиче (штат Коннектикут, США).

По словам Лаппос, когда к ней подошел Байден, ей стало очень неловко. Эти действия не были сексуального характера, но Байден схватил Лаппос за голову, и она подумала, что вице-президент собирается поцеловать ее в губы.

Лаппос добавила, что не стала подавать жалобу, ведь она "была никем", а Байден занимал пост вице-президента страны.

Ранее Люси Флорес, экс-кандидат на пост заместителя губернатора штата Невада, рассказала о неподобающем поведении Байдена во время предвыборного мероприятия, которое случилось в ноябре 2014 года, за несколько дней до выборов в сенат. Как рассказала Флорес, Байден подошел к ней сзади перед ее выступлением, положил руки на плечи, "вдохнул" ее волосы и поцеловал в голову. Женщина решила рассказать об этом случае лишь сейчас в связи с разговорами о намерениях Байдена баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

Джо Байден, занимавший пост второго лица государства при президенте Бараке Обаме в 2009-1017 годах, — один из наиболее популярных кандидатов от демократов, кто мог бы принять участие в президентских выборах в 2020 году. Сам он пока не заявил о желании баллотироваться в президенты, но не исключил такой возможности.