"Вашингтон" Овечкина и Кузнецова уступил "Флориде" Дадонова

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами "Флорида Пантерз" и "Вашингтон Кэпиталз" стал одновременно и очным состязанием российских легионеров этих команд. Евгений Кузнецов забил гола, Александр Овечкин и Евгений Дадонов отдали пасы, но выиграли "пантеры" – 5:3.

Команда Дадонова лидировала с самого начала (4:0) и только в концовке встречи столичные почти нагнали соперника (4:3), но им не хватило времени и сил. Началось все с голов Ватриано и Юбердо. Затем у "Флориды" забивали Трочек и Брауэр. Кузнецов, Бэкстрем с подачи Овечкина и Врана счет сократили, но Трочек после паса Дадонова поставил в матче точку.