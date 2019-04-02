Герои "Тампы": Кучеров пасует, Сергачев забивает, Василевский отражает броски

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. В столице Канады Оттаве местные "Сенаторз" принимали досрочного победителя "регулярки" "Тампу-Бэй Лайтнинг". Гости выиграли со счетом 5:2 во многом усилиями россиян Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского.

Лидер бомбардирской гонки Лиги Кучеров увеличил свой лицевой счет в этом матче еще на 3 очка, ассистировав партнерам результативными пасами. Он, в том числе, помог защитнику Сергачеву, когда тот забивал второй гол "молний". Сам Михаил также записал в свой актив передачу на Герде, когда счет стал 4:2. На счету Гурде дубль, а у "Тампы" также забивали Пойнт и Стэмкос. А в воротах "молний" отлично сыграл Василевский, отразив 22 из 24-х бросков.