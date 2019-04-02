Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно

Боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Руслан Магомедов наказан за употребление запрещенных препаратов и отказ офицеру допинг-службы во взятии очередной пробы. Спортсмен из-за нарушения антидопинговых правил дисквалифицирован пожизненно.

Американское агентство USADA сообщило, что Магомедов еще осенью прошлого года дважды попался на употреблении "запрещенки", а 5 февраля не смог предоставить очередную пробу офицеру агентства. Россиянин был временно отстранен от соревнований с 5 ноября 2018 года, а теперь его международная карьера остановлена пожизненно.